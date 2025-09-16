Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 24,03 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 24,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 23,96 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,00 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 908.068 Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 21,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Mit einem Kursverlust von 12,94 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,10 USD im Jahr 2025 aus.

