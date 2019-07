Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Weltklasse-ETFs: Diese Renditestars gehören in jedes Depot!

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Weltklasse-ETFs: Diese Renditestars gehören in jedes Depot!

ETFs eröffnen einen preiswerten Zugang zu den wichtigsten Märkten. Doch nicht alle folgen einem guten Index. Worauf Anleger achten müssen.

Kapitän auf Kurs

Reedereichef Rolf Habben Jansen über Wachstumsziele von Hapag-Lloyd, Schuldenabbau und mögliche weitere Übernahmen.

Die Kurve kriegen

Die Konjunktur kühlt ab, die Luft an der Börse wird dünn. In welche Aktien jetzt Anleger investieren.

Das Programm läuft

Die Zahlen von SAP haben enttäuscht. Warum das für Investoren eine gute Nachricht ist.

Heiße Sachen in bunten Boxen

Essenslieferdienste könnten weltweit bis zu 300 Milliarden Dollar umsetzen. Wer am besten kocht.

Fast allein auf Wolke sieben

Wie Börsianer auf die Geschäftszahlen von Microsoft reagieren.

Wissen ist Macht

Pekings neue Strategie ist Bildung: Über acht Millionen Studenten machten in China 2018 ihren Abschluss - mehr als doppelt so viele wie in den USA.

Aktie im Brennpunkt

Was den Aktienkurs des Chipanlagenbauers ASML treibt.

Der richtige Aufhebungsvertrag

Der Umbau zur Digitalwirtschaft macht Kündigungen notwendig.

Die Angst vor der Immobilie

Warum Immo-Investments immer noch ins Portfolio gehören.

Kein Ruhestand für die Steuer

Immer mehr Rentner müssen Abgaben zahlen.

Hinweis: Aktion für unsere Leser

Am kommenden Montag, 22. Juli, beantworten in Kooperation mit €uro am Sonntag ­Experten vom Bundesverband deutscher Banken von 17.00 bis 18.30 Uhr Ihre Fragen zu Fonds, ­Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe.



Uns erreichen Ihre Fragen ab sofort per E-Mail:

telefonaktion@finanzenverlag.de



Die Telefon-Nummern entnehmen Sie bitte der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag, 29/2019, oder erfahren diese am Wochenende auf finanzen.net.



Weitere aktuelle Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten lesen Sie in der neuen Ausgabe!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag