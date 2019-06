Neue €uro am Sonntag: Tech-Aktien: Amazon, Apple & Co - welche Werte langfristig in jedes Depot gehören

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Tech-Aktien: Amazon, Apple & Co - welche Werte langfristig in jedes Depot gehören

Der Technologie-Sektor boomt. Die Branche wächst und wächst. Doch die Geschäftsmodelle der Tech-Konzerne überschneiden sich zunehmend. Wer diesen Kampf gewinnen wird.

Kopf der Woche: Les Carlisle

Wie der südafrikanische Tierschützer Wilderern das Handwerk legen will.

Stars als Unternehmer

Kreative Superstars werden zu Verbündeten der Konzerne. Wie Beyoncé, Rihanna und Co deren Börsenkurse treiben.

Gut gelaufen

In Nischenmärkten wie Neuseeland brummt die Wirtschaft. Die Börsen haben zweistellig zugelegt. Wo der Einstieg noch lohnt.

Bloß nicht zu viel Schutz

Absicherung ist sinnvoll. Doch übertreiben es Fonds damit, dann kostet das Rendite. Was ­Anleger dazu wissen sollten.

Aktie im Brennpunkt

Was die Maut-Vollbremsung für CTS Eventim bedeutet.

Und Sewing bewegt sie doch

Neue Gerüchte treiben die Aktie der Deutschen Bank.

Rubel droht Rückschlag

Wieso die russische Währung ­bald wieder abwerten dürfte.

CFD-Broker im Härtetest

Zwölf Anbieter wurden von uns auf Herz und Nieren geprüft. Das sind die besten CFD-Broker Deutschlands für Privatanleger.

Unerkannte Gefahren

Noch läuft die Wirtschaft. Doch die Risiken nehmen zu.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag