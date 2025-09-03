Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 1,46 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,48 USD. Bisher wurden heute 2.731.514 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 56,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,51 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD ausweisen wird.

