Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power springt am Nachmittag hoch

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 25,3 Prozent auf 3,55 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 25,3 Prozent im Plus bei 3,55 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,20 USD. Bisher wurden heute 23.142.007 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 3,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 413,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,612 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

