Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Abend

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 25,8 Prozent auf 3,56 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 25,8 Prozent im Plus bei 3,56 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,95 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 67.533.997 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 3,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 10,96 Prozent wieder erreichen. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 173,97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,612 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

