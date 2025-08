Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 1,51 USD zu.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 1,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 1,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.032.367 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,60 Prozent hinzugewinnen. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 54,09 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 12.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133,67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 120,26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Plug Power rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

