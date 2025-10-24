Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 3,01 USD.

Das Papier von Plug Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 3,01 USD. Bei 3,06 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 2.166.972 Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 335,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,611 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

