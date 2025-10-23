Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 2,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,96 USD zu. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 3,05 USD zu. Bei 3,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.720.177 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 76,66 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD je Plug Power-Aktie.
Redaktion finanzen.net
