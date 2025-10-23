Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Abend fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 2,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 2,94 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,05 USD an. Bei 3,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.337.671 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 56,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,46 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,611 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

