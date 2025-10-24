DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.244 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Kurs der Plug Power

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagabend gefragt

24.10.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagabend gefragt

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 2,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,56 EUR 0,09 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,98 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,06 USD. Mit einem Wert von 3,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 7.577.493 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 35,04 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch

Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen