Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagabend gefragt

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 2,98 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,98 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,06 USD. Mit einem Wert von 3,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 7.577.493 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 35,04 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD ausweisen wird.

