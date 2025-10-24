Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagabend gefragt
Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 2,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,98 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,06 USD. Mit einem Wert von 3,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 7.577.493 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 35,04 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie
Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch
Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab
Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
Analysen zu Plug Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2009
|Plug Power neues Kursziel
|RBC Capital Markets
|03.12.2007
|Plug Power Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen