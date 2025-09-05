DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag auf rotem Terrain

08.09.25 16:10 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 1,45 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,26 EUR 0,02 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,45 USD ab. Bei 1,45 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 934.499 Stück.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). 128,97 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

