Blick auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag mit Verlusten

09.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 1,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,20 EUR -0,04 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 1,43 USD ab. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,41 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 860.737 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 3,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 132,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 51,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 173,97 Mio. USD gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,614 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

In eigener Sache

Bildquellen: Plug Power Inc.

mehr Analysen