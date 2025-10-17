Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Freitagabend

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 3,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,4 Prozent auf 3,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 3,37 USD. Bei 3,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 10.200.582 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 79,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,613 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

