Fokus auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag schwächer

19.08.25 16:09 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 1,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,35 EUR -0,06 EUR -4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 1,62 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,65 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 813.090 Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 105,57 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Mit einem Kursverlust von 57,21 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,612 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

