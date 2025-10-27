Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 2,92 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,92 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,89 USD. Bei 3,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5.730.086 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 36,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 76,34 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,35 Mio. USD eingefahren.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,611 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

