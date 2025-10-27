DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Aktie im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Montagnachmittag auf rotes Terrain

27.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 2,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,51 EUR -0,02 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,92 USD. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,89 USD. Bei 3,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5.730.086 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 36,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 76,34 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,35 Mio. USD eingefahren.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,611 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch

Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit

In eigener Sache

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen