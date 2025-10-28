DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursverlauf

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagabend im Keller

28.10.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagabend im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 2,81 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,42 EUR -0,13 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,2 Prozent auf 2,81 USD ab. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.974.591 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 38,76 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 305,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch

Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen