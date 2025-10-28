Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagabend im Keller

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 2,81 USD ab.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,2 Prozent auf 2,81 USD ab. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.974.591 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 38,76 Prozent niedriger. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 305,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 173,97 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD je Plug Power-Aktie.

