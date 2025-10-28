DAX24.321 +0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.712 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,17 -2,4%Gold3.964 -0,7%
So entwickelt sich Plug Power

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag tiefer

28.10.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,45 EUR -0,10 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 2,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.831.175 Stück.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 76,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,611 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen