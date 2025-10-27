Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagabend mit Kursplus
Die Aktie von Plug Power zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,96 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 2,96 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 3,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.377.258 Plug Power-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 54,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 76,62 Prozent wieder erreichen.
Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.
In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,611 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
