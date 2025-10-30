DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,70 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
So entwickelt sich Plug Power

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Donnerstagabend

30.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 2,68 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,30 EUR -0,09 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,1 Prozent auf 2,68 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 2,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.612.895 Plug Power-Aktien.

Bei 4,58 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 41,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,612 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Plug Power Inc.

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
