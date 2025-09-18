Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 35,28 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 35,28 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.513 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 37,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,13 EUR je Aktie.

