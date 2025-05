Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 44,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 44,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,75 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.295 Porsche-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (40,43 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,16 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy