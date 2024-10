Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 69,34 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 69,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,34 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.610 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 39,26 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,68 EUR ab. Mit Abgaben von 8,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 86,88 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 25.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Varta-Aktie im Rallymodus: Vertrag mit Porsche wegen Lithium-Zellen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester