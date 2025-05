Porsche Aktie News: Porsche am Mittag gesucht

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,75 EUR zu.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 42,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 43,36 EUR. Bei 43,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.143 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 78,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 82,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (40,43 EUR). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 5,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,01 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.07.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2025 aus.

