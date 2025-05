Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,74 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 42,74 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 43,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 295.364 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,97 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 5,40 Prozent sinken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,34 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,72 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Porsche-Aktie.

