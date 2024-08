Porsche Aktie News: Porsche gibt am Montagvormittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 69,50 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 69,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.595 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,05 EUR erreichte der Titel am 31.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,30 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,38 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

