Goldman Sachs: Die Wall Street unterschätzt das Wachstumstempo von Netflix

Eine vielbesprochene Aktie an der NASDAQ ist die Netflix -Aktie. Während auf der einen Seite die Bullen wie Guggenheim stehen, warnen andere Experten vor dem freien Fall der Papiere.

US-Tech-Werte mit gutem Lauf

Unter anderem der aktuelle Bullenmarkt könnte Netflix-Aktien zum Verhängnis werden. Nach der andauernden Hausse setzt unvermeidlich irgendwann die Baisse ein. Der NASDAQ Composite gewann in den vergangenen zwölf Monaten rund 20 Prozent hinzu, tendiert aktuell aber unter seinen Höchstständen von Ende August. Dennoch warnen Experten vor der hohen Bewertung von US-Tech-Werten.

Hinzu kommen angebliche Pläne von Netflix, eventuell Werbung einbinden zu wollen. Einer Umfrage nach könnten die Nutzerzahlen des Online-Streamingdienstes dadurch regelrecht einbrechen. Außerdem bleibt das Problem, dass der Markt irgendwann einmal gesättigt sein könnte und der Konzern dadurch Wachstumserwartungen nicht erfüllen könnte. Genau dieses Argument will US-Großbank Goldman Sachs nun jedoch widerlegt haben.

Nutzerwachstum im Fokus

"Obwohl Netflix in den vergangenen fünf Jahren die Konsensschätzungen für Netto-Abonnentenzahlen übertroffen hat, unterschätzen Analysten-Prognosen unserer Meinung nach weiterhin das künftige Wachstum des Unternehmens, ob kurz- oder langfristig," schrieb Goldman Sachs-Analyst Heath Terry in einem Forschungsbericht, der CNBC vorliegt. Die Großbank erwartet, dass das Nutzerwachstum noch weiter anziehen dürfte. Goldman Sachs geht davon aus, dass im kommenden Jahr noch weitere 30 Millionen Netflix-Nutzer hinzukommen werden, während sich die durchschnittlichen Analystenschätzungen auf lediglich 25 Millionen neue Nutzer belaufen. Terry begründet das erhöhte Nutzerwachstum mit Verlagerungen. So verlagert sich das Netflix-Streaming von zuhause auf dem Fernseher hin zum Außer-Haus-Mobile-Streaming. Außerdem dürfte die Anzahl möglicher Nutzer mit dem Einstieg in große Emerging Markets wie Indien geradezu sprunghaft ansteigen.

Aus diesen Gründen bekräftigte Goldman Sachs das "buy"-Rating für die Netflix-Aktie und setzt das 12-Monats-Kursziel bei 470 US-Dollar an. Damit sehen die Experten ein rund 25-prozentiges Kurspotenzial.

