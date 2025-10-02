DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Procter Gamble im Blick

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit KursVerlusten

02.10.25 16:10 Uhr

02.10.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 152,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,48 EUR 0,30 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 152,48 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 151,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,72 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.130 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,31 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (149,91 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 1,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,29 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,00 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Am 21.10.2026 wird Procter Gamble schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

