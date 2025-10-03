DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kurs der Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag in Grün

03.10.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 152,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,42 EUR 0,94 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 152,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 152,74 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 144.250 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,16 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 20,89 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen