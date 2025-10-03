Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag in Grün

Kurs der Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 152,68 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 152,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 152,74 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 144.250 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,16 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 20,89 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

