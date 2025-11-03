Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gibt am Montagabend ab
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 148,08 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 148,08 USD. In der Spitze büßte die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,80 USD ein. Mit einem Wert von 150,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 491.830 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 17,92 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 146,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 0,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.
Am 24.10.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,99 Prozent auf 22,39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 8,18 USD je Aktie aus.
