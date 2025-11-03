Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 148,55 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 148,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 148,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,00 USD. Bisher wurden heute 230.236 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 17,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (146,97 USD). Mit Abgaben von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 24.10.2025. Es stand ein EPS von 1,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 8,18 USD je Procter Gamble-Aktie.

