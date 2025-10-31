Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagabend höher

Procter Gamble im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 150,49 USD. Bei 151,02 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 148,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 524.381 Procter Gamble-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Gewinne von 19,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 146,97 USD am 14.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 2,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,30 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,00 USD je Aktie.

