Fokus auf Aktienkurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend

30.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 149,56 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,56 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 150,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,57 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 483.520 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 146,97 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,61 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

Analysen zu Procter & Gamble Co.

