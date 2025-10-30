Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 149,56 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,56 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 150,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,57 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 483.520 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 146,97 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.
Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,61 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen