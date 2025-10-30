Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble steigt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 150,58 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 150,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,57 USD. Bisher wurden heute 264.787 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 19,80 Prozent zulegen. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 146,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,40 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 24.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2026 7,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

