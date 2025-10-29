DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.998 +1,5%
Procter Gamble im Fokus

29.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 150,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,90 EUR -1,14 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 150,20 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 149,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,63 USD. Zuletzt wechselten via New York 204.741 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 16,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,30 USD, nach 4,08 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Am 24.10.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 28.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,00 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Procter & Gamble Co.

