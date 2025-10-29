DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.960 +0,6%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1591 -0,5%Öl64,78 +0,5%Gold3.942 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

29.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 148,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,38 EUR -1,66 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 148,80 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 148,64 USD. Bei 150,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 462.825 Stück gehandelt.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 146,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 1,23 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,30 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 22,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 28.01.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

