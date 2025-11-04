DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble

04.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 146,78 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,22 EUR -0,42 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 146,78 USD ab. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 146,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,00 USD. Zuletzt wechselten 551.892 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Gewinne von 22,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 146,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 USD je Procter Gamble-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 22,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 8,18 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen