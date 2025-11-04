Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 146,78 USD abwärts.

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 146,78 USD ab. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 146,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,00 USD. Zuletzt wechselten 551.892 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Gewinne von 22,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 146,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 USD je Procter Gamble-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 22,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 8,18 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

