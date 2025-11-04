Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 147,51 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 147,51 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 147,51 USD. Bei 149,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 252.254 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,30 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 146,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 0,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 24.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,39 Mrd. USD im Vergleich zu 21,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 8,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

