Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Mittwochabend verlustreich
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 146,50 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 146,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 146,33 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 588.002 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,14 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,30 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.
Am 24.10.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,39 Mrd. USD im Vergleich zu 21,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 28.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 8,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
