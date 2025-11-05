DAX24.080 +0,6%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.490 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
Procter Gamble im Fokus

05.11.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 146,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,30 EUR 0,02 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 146,82 USD ab. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,49 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,49 USD. Bisher wurden heute 263.648 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 146,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,18 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

