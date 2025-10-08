Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 150,88 USD abwärts.

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 150,88 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,88 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 183.728 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 16,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,30 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,89 Mrd. USD gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 24.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 21.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

