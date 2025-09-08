Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagabend im Aufwind

Kurs der Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 159,50 USD zu.

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 159,50 USD. Bei 159,67 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,70 USD. Zuletzt wurden via New York 288.427 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 11,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,30 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

