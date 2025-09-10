Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 157,45 USD bewegte sich die Procter Gamble-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Procter Gamble-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 157,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 158,20 USD. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 157,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.316 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 149,91 USD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 5,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 20,89 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

