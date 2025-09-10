DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
So entwickelt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend fester

11.09.25 20:24 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend fester

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 158,73 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 158,73 USD nach oben. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 158,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,71 USD. Bisher wurden via New York 353.060 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 13,65 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 15.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen