Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Procter Gamble im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagnachmittag freundlich

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 158,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
135,20 EUR -0,12 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Procter Gamble legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 158,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 158,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,78 USD. Bisher wurden heute 128.692 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,58 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 149,91 USD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

