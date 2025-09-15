Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Procter Gamble-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 157,11 USD.

Das Papier von Procter Gamble legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 157,11 USD. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 157,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,17 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.874 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

