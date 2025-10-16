Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Procter Gamble im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 149,32 USD nach oben.

Das Papier von Procter Gamble legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 149,32 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,39 USD zu. Bei 148,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.727 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. 20,81 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 146,97 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 1,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,29 USD je Procter Gamble-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Procter Gamble dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet