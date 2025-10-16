DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Procter Gamble am Donnerstagabend zu

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 149,15 USD.

Procter & Gamble Co.
127,60 EUR 0,96 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 149,15 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 150,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 522.771 Procter Gamble-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 20,95 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 146,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 1,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 20,89 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 21.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

