Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 151,65 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 151,65 USD. Im Tageshoch stieg die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.665 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 146,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 3,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.
Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,90 Prozent zurück. Hier wurden 20,89 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 21.10.2026 werfen.
In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen