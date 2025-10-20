Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Montagabend nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 152,02 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 152,02 USD. Bei 152,37 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 314.773 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 146,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 3,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,29 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,74 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie.

